Через туман на Одещині зіткнулися два човна: є загиблий

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Субота, 9 листопада 2019, 13:52

В Одеській області внаслідок зіткнення двох рибальських суден у річці Глибокий Турунчук одна людина загинула, ще одна була травмована. 

Джерело: Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області

Деталі: Попередньо правоохоронцями встановлено,  що плавзасоби зіштовхнулися через обмежену видимість у тумані та відсутність освітлювальних вогнів на одному з суден.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Призначено низку експертиз, триває слідство.

 

Українська правда


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