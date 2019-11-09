Через туман на Одещині зіткнулися два човна: є загиблий
В Одеській області внаслідок зіткнення двох рибальських суден у річці Глибокий Турунчук одна людина загинула, ще одна була травмована.
Джерело: Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області
Деталі: Попередньо правоохоронцями встановлено, що плавзасоби зіштовхнулися через обмежену видимість у тумані та відсутність освітлювальних вогнів на одному з суден.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).
Призначено низку експертиз, триває слідство.
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