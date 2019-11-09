Як проходить розведення біля Петрівського: у штабі роз'яснили

З ділянки розведення №3 на лінії розмежування в районі н.п. Богданівка та Петрівське відведенню підлягають 42 військовослужбовця Збройних Сил України, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї.

Джерело: пресцентр штабу операції Об'єднаних сил

Деталі: Сили ООС відходять на 1 км і займають нові, заздалегідь обладнані позиції. Процес відведення верифікується представниками СММ ОБСЄ та українськими військовослужбовцями з СЦКК.

Процес розведення проходить дзеркально з обох сторін.

Розведення особового складу та озброєння буде відбуватися протягом трьох днів, після чого здійснюється пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки.

На 29 добу українська сторона інформує про те, що усі заходи проведено і наступного дня представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів.

"Домовленості, яких було досягнуто про розведення 9 листопада: о 12:00 -12.01 - білий сигнал ракети з обох сторін, що підтвердив готовність до розведення, 12:10 - повторний сигнал зеленою ракетою НЗФ РФ, 12:15 – повторний сигнал зеленою ракетою української сторони, 12.20 – практичне розведення сил і засобів розпочато", - зазначили у штабі.

Сигнали ракет було підтверджено СММ ОБСЄ та спостережними постами ОС на передовій.

"Українська сторона була готова до практичного розведення ще 8 листопада. Ця дата визначена враховуючи той факт, що останнє порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил та засобів №3 (н.п. Петрівське), відображене у щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні від 31 жовтня, зафіксовано 30 жовтня цього року. ... Дії окупаційних військ нелогічні, про що свідчить готовність, всупереч міжнародним домовленостям, до розведення 4 листопада та неготовність, з незрозумілих причин, 8 листопада", - зазначили у штабі ОС.

Нагадаємо,