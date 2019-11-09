Як проходить розведення біля Петрівського: у штабі роз'яснили
З ділянки розведення №3 на лінії розмежування в районі н.п. Богданівка та Петрівське відведенню підлягають 42 військовослужбовця Збройних Сил України, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї.
Джерело: пресцентр штабу операції Об'єднаних сил
Деталі: Сили ООС відходять на 1 км і займають нові, заздалегідь обладнані позиції. Процес відведення верифікується представниками СММ ОБСЄ та українськими військовослужбовцями з СЦКК.
Процес розведення проходить дзеркально з обох сторін.
Розведення особового складу та озброєння буде відбуватися протягом трьох днів, після чого здійснюється пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки.
На 29 добу українська сторона інформує про те, що усі заходи проведено і наступного дня представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів.
"Домовленості, яких було досягнуто про розведення 9 листопада: о 12:00 -12.01 - білий сигнал ракети з обох сторін, що підтвердив готовність до розведення, 12:10 - повторний сигнал зеленою ракетою НЗФ РФ, 12:15 – повторний сигнал зеленою ракетою української сторони, 12.20 – практичне розведення сил і засобів розпочато", - зазначили у штабі.
Сигнали ракет було підтверджено СММ ОБСЄ та спостережними постами ОС на передовій.
"Українська сторона була готова до практичного розведення ще 8 листопада. Ця дата визначена враховуючи той факт, що останнє порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил та засобів №3 (н.п. Петрівське), відображене у щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні від 31 жовтня, зафіксовано 30 жовтня цього року. ... Дії окупаційних військ нелогічні, про що свідчить готовність, всупереч міжнародним домовленостям, до розведення 4 листопада та неготовність, з незрозумілих причин, 8 листопада", - зазначили у штабі ОС.
Нагадаємо,
- 8 листопада бойовики зірвали розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.
- Командувач ООС Володимир Кравченко на брифінгу заявив, що дзеркальне розведення у Петрівському має розпочатися 9 листопада з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики. На момент цієї заяви не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.
- 9 листопада на лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське (Донецька обл.) почалося розведення сил та засобів.
- Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.
- Розведення сил і засобів сторін конфлікту вже відбулося на двох ділянках - №1 в районі селища Станиця Луганська та №2 в районі міста Золоте Луганської області.