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Посадовець Білого дому каже, що посол США в ЄС тиснув на Україну

Субота, 9 листопада 2019, 18:01

Посадовець Ради національної безпеки Білого дому заявив, що чув, як посол США в Європейському Союзі явно вимагав від українських чиновників розслідувати діяльність Джо Байдена та його сина.

Про це йдеться в стенограмі, опублікованій в п'ятницю демократами, що ведуть розслідування імпічменту президента Дональда Трампа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Александр Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що на засіданні 10 липня в Білому домі посол Гордон Сондленд дав зрозуміти, що розслідування стосовно Байденів та української газової компанії "Бурізма" мають бути розпочаті президентом України Володимиром Зеленським для зустрічі в Овального офісі з Трампом.

"Він щось закликав, закликав до розслідування, якого не існувало щодо Байденів та "Бурізми", - сказав Віндман, додавши, що "це було явним".

"Неоднозначності не було", - запевнив Віндман.

"Йшлося про зустріч у Білому домі", - сказав він. "Він вимагав від нього ... виконати цю особливу умову".

Віндман заявив законодавцям, що вважає, що зв’язки між США та Україною були пошкоджені діями адміністрації.

"Це знижує рішучість США підтримувати Україну і, безумовно, ставить питання про те, чи насправді вони мають підтримку США", - сказав він.

Наступного тижня мають початися перші відкриті слухання у справі імпічменту Трампа.

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