У Кропивницькому поліцейський на смерть збив пішохода

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Субота, 9 листопада 2019, 19:29

У Кропивницькому працівник поліції скоїв наїзд на пішохода, той помер у лікарні.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, розслідують обставини смертельної ДТП за участю працівника Головного управління Нацполіції у Кіровоградській області.

За попередньою інформацією, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля марки Opel Astra, на одній з вулиць міста Кропивницького скоїв наїзд на пішохода. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

Вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру.

 

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Кіровоградської області. Оперативний супровід – Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водночас прес-служба ДБР не повідомляє, коли сталася вказана ДТП.

Українська правда
Теми: ДТП поліція ДБР


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