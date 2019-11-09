Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: На Донбасі поранено українського військового

Субота, 9 листопада 2019, 18:40

З початку доби суботи збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню. Одного українського військового поранено.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 обстріли: біля Майорська і Кримського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів: три рази неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Березового – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: