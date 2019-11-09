ООС: На Донбасі поранено українського військового

З початку доби суботи збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню. Одного українського військового поранено.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 обстріли: біля Майорська і Кримського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів: три рази неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Березового – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм.