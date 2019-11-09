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У Харкові поліцейський побив і пограбував чоловіка

Субота, 9 листопада 2019, 22:23

У Харкові поліцейського затримано за побиття та пограбування чоловіка.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Співробітник одного з структурних підрозділів поліції разом зі знайомим вночі побили чоловіка та відкрито заволоділи його золотим ланцюжком та сумкою з особистими речами. 37-річного потерпілого з травмами доставлено до лікарні".

Деталі: Подія сталася 9 листопада о 3:14 по вулиці Академіка Барабашова. Потерпілий одразу звернувся до поліції.

За наданими прикметами співробітники Управління патрульної поліції оперативно виявили нападників неподалік від місця скоєння злочину. Чоловіки, побачивши поліцейських, викинули на землю два ланцюжки.

Зловмисниками виявились 23-річний співробітник відділу поліції в метрополітені та його 24-річний знайомий. У чоловіків вилучили сумку потерпілого.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали кримінального провадження направлені до територіального управління ДБР.

Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події начальником ГУНП в Харківській області призначено службове розслідування.

Українська правда
Теми: Харківполіція
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