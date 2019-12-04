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Активіста "Автомайдану" Якименка катують у Росії – Денісова

Середа, 4 грудня 2019, 12:34

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявляє, що до активіста "Автомайдану" Володимира Якименка, засудженого у Росії, застосовують фізичне насильство у російській колонії і відмовляють у наданні меддопомоги.

Джерело: пост Денісової у Facebook

Пряма мова: "Отримала інформацію щодо кричущої ситуації з порушення прав незаконно засудженого громадянина України Володимира Якименка, який утримується в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области.

У Володимира суттєво погіршився стан здоров’я. Він страждає від болю в животі та ключиці, також має проблеми з зубами. Попри існуючі проблеми зі здоров’ям, медичні працівники пенітенціарної установи не надають необхідної допомоги нашому співгромадянину".

Деталі: За словами Денісової, Якименка під тиском змусили підписати відмову від повного медобстеження.

Крім того, за її даними, працівники колонії б’ють українця по нирках, виводять на вулицю при мінусовій температурі та змушують роздягатися до гола, після чого починають проводити тривалий огляд особистих речей.  

До того ж Якименко не забезпечений одягом по сезону, і взуттям за розміром, що призвело до травм ніг.

Дружина українця передавала посилку з теплими речами і ліками, але її в колонії не прийняли.

У зв’язку з цим Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням якнайшвидше посприяти проведенню повного медобстеження Якименка та за його результатами надати відповідну медичну допомогу.

Також вона закликала радника-посланника тимчасового повіреного України у справах України в РФ Василя Покатила терміново перевірити умови тримання та забезпечити Якименка відповідною консульсько-правовою допомогою.

Передісторія:

  • Якименка затримали на адмінмежі з окупованим Кримом 11 червня 2017 року. ФСБ РФ звинуватила його у перевезенні наркотиків.
  • До того він неодноразово перетинав адмінмежу, оскільки працював таксистом. Дружина Якименка вважає, що його хтось підставив.
  • У РФ українця засудили до 15,5 років позбавлення волі.
  • У вересні дружина Якименка заявила, що його катували російські правоохоронці. 

Українська правда
Теми: політв'язніРосія
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