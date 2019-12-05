Головні новини середи і ночі: пожежа в Одесі, кадрові рішення уряду, вечірка Труби

В Одеському коледжі сталася пожежа, Кабмін звільнив кількох ключових посадовців, Труба після "зливу" прослушки влаштував вечірку — новини, які були актуальні 4 грудня.

Про пожежу

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа, в результаті якої загинула неповнолітня, та госпіталізували понад 25 осіб.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов під час засідання виконкому заявив, що пожежа могла статися через відсутність опалення, тому там могли користуватися електрообігрівачами.

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций повідомив, що, за попередніми даними, ймовірною причиною загоряння в Одеському коледжі став зламаний продовжувач.

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр повідомив, що 27 постраждалих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу перебувають в лікарнях.

Про Кабмін

Кабінет міністрів звільнив шістьох чиновників, зокрема Олену Зеркаль із Міністерства закордонних справ та Олега Петренка з Національної служби здоров’я.

Також уряд призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам’яті.

Про Трубу

Директор Держбюро розслідувань Роман Труба після "зливу" прослушки нібито з його кабінету не звільнився, а навпаки – затіяв велике свято у столичному ресторані.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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