Генсек ОБСЄ заявив про потребу "відновлення мостів" між Росією і Україною

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П'ятниця, 6 грудня 2019, 16:09

Генсек ОБСЄ Томас Гремінгер заявив про необхідність політичних кроків заради відновлення мостів між Росією і Україною, а також між Росією і Заходом.

Про це він сказав під час пресконференції після засідання ради міністрів ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Останні події в Україні, за його словами, створили вікно можливостей, яке частково забезпечила в тому числі й ОБСЄ.

"Цей розвиток демонструє одну річ – мости можливо відбудувати, політично і практично і зробити невеликі кроки в напрямку покращення життя людей", - сказав Гремінгер.

"Тепер ми потребуємо більших політичних кроків для відновлення мостів між Росією і Україною, між Росією і Заходом" - заявив він.

Генсек висловив сподівання, що саміт "нормандської четвірки" наступного тижня стане сильним сигналом у досягненні миру на Донбасі.

Нагадаємо, високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель висловив позитивні сподівання у зв’язку з майбутнім самітом "нормандської четвірки", однак наголосив, що ядром конфлікту лишається Росія.

Теми: ОБСЄ Росія


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