Бойовики 14 разів відкривали вогонь, двоє травмованих – ООС

6 грудня російські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військових отримали бойові травмування.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного, Павлополя, Миколаївки, Лебединського, Новолуганського, Луганського, Троїцького та Кримського.

Дослівно: "Вчора, 6 грудня, бойові травмування отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил."

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