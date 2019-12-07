Бойовики 14 разів відкривали вогонь, двоє травмованих – ООС
6 грудня російські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військових отримали бойові травмування.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного, Павлополя, Миколаївки, Лебединського, Новолуганського, Луганського, Троїцького та Кримського.
Дослівно: "Вчора, 6 грудня, бойові травмування отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил."
Нагадаємо:
- 5 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.