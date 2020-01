США направили 750 військових в Ірак

США найближчим часом відправлять до Іраку близько 750 військовослужбовців.

Джерело: AFP, Twitter глави Пентагону Марка Еспера, Military times

Пряма мова: "Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Дане розгортання є належної і попереджає мірою у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об'єктів, як це було сьогодні (31 грудня - УП ) в Багдаді ".

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel...