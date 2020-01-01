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США направили 750 військових в Ірак

Середа, 1 січня 2020, 05:55
США направили 750 військових в Ірак

США найближчим часом відправлять до Іраку близько 750 військовослужбовців.

Джерело: AFP, Twitter глави Пентагону Марка Еспера, Military times

Пряма мова: "Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Дане розгортання є належної і попереджає мірою у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об'єктів, як це було сьогодні (31 грудня - УП ) в Багдаді ".

"США будуть захищати своїх громадян і інтереси, де б ті не знаходилися".

Деталі: За даними видання Military Times, США вже розмістили 100 морських піхотинців для охорони посольства, в небі перебували два вертольоти Apache.

Що сталося раніше: 31 грудня будівлю полольства США в Іраку штурмували десятки прихильників шиїтської воєнізованого угрупування "Катаїб Хезболлах".

Мітингувальники зламали ворота диппредставництва, увірвалися на його територію і підпалили приміщення для прийомів. Демонстранти скандували "Смерть Америці!", спалили американські прапори і, минувши контрольно-пропускні пункти, проникли на територію "зеленої зони", що охороняється.

Цей квартал в центрі Багдада на західному березі річки Тигр з'явився після повалення режиму Саддама Хусейна в 2003 році. На його території розташовані держустанови, будинки і вілли чиновників, урядові будівлі, включаючи парламент країни.

Співробітники сил безпеки, які охороняли посольство, закидали мітингувальників світлошумовими гранатами, а також застосували сльозогінний газ. Протестувальники розбили камери зовнішнього спостереження. За даними йорданської газети Al-Hadath, біля дипмісії зібралося близько 20 тисяч осіб.

Атака на посольство відбулася після смертоносних авіаударів США в неділю, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи "Катаїб Хезболла", підтримуваної Іраном. 

Теми: СШАІрак
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