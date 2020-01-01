США направили 750 військових в Ірак

США найближчим часом відправлять до Іраку близько 750 військовослужбовців.

Джерело: AFP, Twitter глави Пентагону Марка Еспера, Military times

Пряма мова: "Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Дане розгортання є належної і попереджає мірою у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об'єктів, як це було сьогодні (31 грудня - УП ) в Багдаді ".

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel... — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) January 1, 2020

"США будуть захищати своїх громадян і інтереси, де б ті не знаходилися".

Деталі: За даними видання Military Times, США вже розмістили 100 морських піхотинців для охорони посольства, в небі перебували два вертольоти Apache.

Що сталося раніше: 31 грудня будівлю полольства США в Іраку штурмували десятки прихильників шиїтської воєнізованого угрупування "Катаїб Хезболлах".

Мітингувальники зламали ворота диппредставництва, увірвалися на його територію і підпалили приміщення для прийомів. Демонстранти скандували "Смерть Америці!", спалили американські прапори і, минувши контрольно-пропускні пункти, проникли на територію "зеленої зони", що охороняється.

Цей квартал в центрі Багдада на західному березі річки Тигр з'явився після повалення режиму Саддама Хусейна в 2003 році. На його території розташовані держустанови, будинки і вілли чиновників, урядові будівлі, включаючи парламент країни.

Співробітники сил безпеки, які охороняли посольство, закидали мітингувальників світлошумовими гранатами, а також застосували сльозогінний газ. Протестувальники розбили камери зовнішнього спостереження. За даними йорданської газети Al-Hadath, біля дипмісії зібралося близько 20 тисяч осіб.

Атака на посольство відбулася після смертоносних авіаударів США в неділю, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи "Катаїб Хезболла", підтримуваної Іраном.