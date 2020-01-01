Головні новини вівторка і ночі: ядерні ракети КНДР, Україна і "Газпром" уклали мирову угоду

КНДР відмовилася від мораторію на запуск ядерних ракет, Україна і "Газпром" уклали мирову щодо штрафу на 7,4 мільярда доларів — новини, які були актуальні 31 грудня.

Про зброю

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив 31 грудня, що його країна більше не відчуває моральних зобов'язань стосовно мораторію на випробування ядерної зброї та далекосяжних балістичних ракет.

Кім Чен Ин також заявив, що "в найближчому майбутньому" світ стане свідком нової стратегічної зброї.

Про гроші

Україна і ПАТ "Газпром" уклали мирову угоду щодо ініційованого російською компанією міжнародного арбітражу в справі про зобов'язання "Газпрому" сплатити майже 7,4 млрд доларів за штрафом АМКУ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше п’яти тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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