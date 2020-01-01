ДПСУ: На Новий рік в Україну приїхали 95 тисяч громадян, сотню не впустили

31 грудня на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян, відмовлено у пропуску близько 100 особам.

Джерело: Держприкордонслужба України, патрульна поліція України

Деталі: На територію України прослідувало майже 95 тисяч осіб, на виїзд з України було оформлено 80 тисяч осіб.

Також протягом доби оформлено близько 30 тисяч транспортних засобів.

Дослівно: "Під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску близько 100 особам, із них - більше 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 9 недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону".

Деталі: За даними патрульної поліції, новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки.

Дослівно: "На нічну зміну заступило 2040 охоронців порядку. Ми забезпечували публічну безпеку та правопорядок на вулицях, центральних площах міст, патрулювали автодороги України та опрацювали 2716 викликів, з них 335 – про порушення тиші", повідомили правоохоронці.