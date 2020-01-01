Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДПСУ: На Новий рік в Україну приїхали 95 тисяч громадян, сотню не впустили

Середа, 1 січня 2020, 11:53
ДПСУ: На Новий рік в Україну приїхали 95 тисяч громадян, сотню не впустили

31 грудня на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян, відмовлено у пропуску близько 100 особам. 

Джерело: Держприкордонслужба України, патрульна поліція України

Деталі: На територію України прослідувало майже 95 тисяч осіб, на виїзд з України було оформлено 80 тисяч осіб.

Також протягом доби оформлено близько 30 тисяч транспортних засобів.

Дослівно: "Під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску близько 100 особам, із них - більше 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 9 недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону". 

Деталі: За даними патрульної поліції, новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки. 

Дослівно:а нічну зміну заступило 2040 охоронців порядку. Ми забезпечували публічну безпеку та правопорядок на вулицях, центральних площах міст, патрулювали автодороги України та опрацювали 2716 викликів, з них 335 – про порушення тиші", повідомили правоохоронці. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: святкуванняПрикордонна службаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
святкування
Історія свята Івана Купала. Які традиції, прикмети та забобони були у давнину
Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят
Зеленський встановив 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: