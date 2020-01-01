ДПСУ: На Новий рік в Україну приїхали 95 тисяч громадян, сотню не впустили

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Середа, 1 січня 2020, 12:53

31 грудня на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян, відмовлено у пропуску близько 100 особам. 

Джерело: Держприкордонслужба України, патрульна поліція України

Деталі: На територію України прослідувало майже 95 тисяч осіб, на виїзд з України було оформлено 80 тисяч осіб.

Також протягом доби оформлено близько 30 тисяч транспортних засобів.

Дослівно: "Під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску близько 100 особам, із них - більше 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 9 недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону". 

Деталі: За даними патрульної поліції, новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки. 

Дослівно:а нічну зміну заступило 2040 охоронців порядку. Ми забезпечували публічну безпеку та правопорядок на вулицях, центральних площах міст, патрулювали автодороги України та опрацювали 2716 викликів, з них 335 – про порушення тиші", повідомили правоохоронці. 

Українська правда
Теми: святкування Прикордонна служба поліція


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