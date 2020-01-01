Підозрюваний у вбивстві Шеремета порівняв справу з Сенцовим і ФСБ

Один з підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) заявляє, що звинувачення щодо волонтерів у цій справі сфабриковані й нічим не відрізняються від справ Олега Сенцова та кримських татар, які фабрикувало російське ФСБ.

Джерело: сторінки Free Riff та Free_Dr_Yulia_Kuzmenko в Facebook

Деталі: Антоненко, який перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, 1 січня передав звернення до президента, міністра внутрішніх справ та генпрокурора з-за ґрат.

Дослівно Антоненко: "Мене цікавить мета цього сфальсифікованого, ганебного, брехливого звинувачення щодо нас. Це що, спроба втриматись в кріслі, отримати вищу посаду, чи ви вже безсоромно впроваджуєте та застосовуєте методи та методички російських ФСБ?

Це що, свідоме знищення українських патріотів, які докладають всі зусилля до перемоги нашої країни, фабрикуючи на них карні справи, до яких вони не причетні?

Чим ваші дії відрізняються від дій російських окупантів на Донбасі і в Криму? Чим ваші дії відрізняються від дій ФСБ РФ? Чим ця брехлива, вигадана, ганебна справа відрізняється від справ Олега Сенцова і кримських татар, які сфабрикували рос.ФСБ? Відповідь: нічим! Це ганьба вам, як міністру, генпрокурору і президенту!"

Деталі: Разом з тим, адвокат іншої підозрюваної у справі Шеремета, лікаря і волонтера Юлії Кузьменко, 31 грудня опублікував заяву про те, що справу намагаються перетворити "на поле битви для двох ворогуючих політичних таборів".

Пряма мова Добоша: "Тому ми сприймаємо насторожено створення будь-яких структур, на які мають вплив політики. Зокрема, це стосується і Комітету з дотримання верховенства права у справі Шеремета.

Ми дякуємо за підтримку усім небайдужим українцям, у тому числі представникам громадянського суспільства та політикам. Водночас, світова юридична практика говорить про те, що від імені обвинувачених можуть говорити лише їхні захисники. Тому спекуляції на справі з боку політиків ставитимуть під загрозу її об’єктивність".

Деталі: 31 грудня увечері під стінами ІТТ, де утримуються Антоненко й Кузьменко, відбулася акція на їхню підтримку.

Зокрема, учасники палили файєри та вигукували "Свободу патріотам!".

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