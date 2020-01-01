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Трамп на Новий рік закликав Францію, Німеччину й НАТО дати грошей Україні

Середа, 1 січня 2020, 20:57
Трамп на Новий рік закликав Францію, Німеччину й НАТО дати грошей Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Франція та Німеччина, а також НАТО повинні виділяти більше грошей Україні.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Про це президент США сказав, відповідаючи на питання журналістів перед новорічною вечіркою у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді.

Пряма мова: "Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель. Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні – ред.)? Чому лише Сполучені Штати?".

"Це НАТО. Ці країни повинні вкладати кошти (в бюджет Альянсу – ред.), вони також повинні більше давати Україні".

Деталі: Трамп також заявив, що готовий до будь-якого сценарію у Сенаті в справі імпічменту, тому що впевнений у своїй невинуватості.

"Мені все одно. Мене влаштує суд (у Сенаті – ред.). Тому що ми нічого поганого не зробили", - сказав він.

Президент США також похвалив президента Володимира Зеленського, розповідаючи про телефонну розмову з ним у липні.

Пряма мова: "Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через корупцію. У них надзвичайно велика корупція".

Що передувало: 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.

20 грудня Трамп заявив, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту. 

Судовий процес у Сенаті може початися в січні. Для винесення обвинувального вироку необхідно дві третини голосів. У той час як демократи мають більшість у Палаті представників, Сенат контролюють республіканці.

Знати більше: Трамп програв імпічмент, але не покине Білий дім: як це було та що далі

Українська правда
Теми: ТрампНАТОНімеччинаФранціягроші
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