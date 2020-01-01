Найближчими днями без опадів, на Різдво буде мороз – синоптик

Найближчими днями в Україні очікується погода без опадів та сильного вітру, а на вихідних пройдуть мокрий сніг та дощ.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

meteo.gov.ua

Дослівно Діденко: "2-го січня в Україні опадів не буде, температура повітря найближчої ночі опуститься до невеликого морозу, вдень підніметься до млявих 'плюсів'. Вітер стихне. Тобто, можна буде погуляти і подихати свіжим повітрям.

3 січня суттєві зміни малоймовірні, а ось 4-5 січня побільшає в Україні опадів, пройдуть мокрий сніг та дощ.

6 січня, на Святвечір та на Різдво опади припиняться, лише 7 січня на Сході пройде сніг. Температура повітря 6-7 січня знизиться до невеликих та помірних морозів".