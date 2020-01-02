У Гонконгу затримали близько 400 протестувальників

Поліція у Гонконгу затримала щонайменше 400 учасників новорічної акції протесту.

Джерело: South China Morning Post

Деталі: Поліція заявил про щонайменше 400 заарештованих під час сьогоднішніх протестів, переважно за участь у незаконних зборах та зберігання зброї.

Тисячі демонстрантів зібралися в фінансовому центрі міста і скандували "відлік" до Нового року: "Десять, дев'ять, звільни Гонконг, почни революцію зараз!"

У районі Вонкок, відразу після півночі, учасники протесту підпалили барикади. Поліція застосувала сльозогінний газ. Правоохоронці також використали водяну гармату для розгону демонстрантів.

Протестувальники ще вдень ходили по місту з плакатами із закликами продовжувати демонстрації проти влади в 2020 році.

KERO / UNITED SOCIAL PRESS

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