У Гонконгу затримали близько 400 протестувальників
Середа, 1 січня 2020, 23:25
Поліція у Гонконгу затримала щонайменше 400 учасників новорічної акції протесту.
Джерело: South China Morning Post
Деталі: Поліція заявил про щонайменше 400 заарештованих під час сьогоднішніх протестів, переважно за участь у незаконних зборах та зберігання зброї.
Тисячі демонстрантів зібралися в фінансовому центрі міста і скандували "відлік" до Нового року: "Десять, дев'ять, звільни Гонконг, почни революцію зараз!"
У районі Вонкок, відразу після півночі, учасники протесту підпалили барикади. Поліція застосувала сльозогінний газ. Правоохоронці також використали водяну гармату для розгону демонстрантів.
Протестувальники ще вдень ходили по місту з плакатами із закликами продовжувати демонстрації проти влади в 2020 році.
Нагадаємо:
- Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
- Очільниця території Керрі Лем 23 жовтня виконала свою обіцянку відкликати поправку, проте протести це не зупинило.
- Протестувальники висунули п’ять вимог: незалежне розслідування дій поліції, звільнення затриманих, відмова від визначення протестів як "бунту", відставка Керрі Лем, обрання парламенту й лідера регіону шляхом загального виборчого права.
Українська правда