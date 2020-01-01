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Протестувальники у Багдаді згорнули палатки та покинули посольство США

Середа, 1 січня 2020, 23:43
Протестувальники у Багдаді згорнули палатки та покинули посольство США

Учасники атаки на посольство США вийшли з периметра американського посольства у Багдаді.

Джерело: Reuters з посиланням на іракських військових.

Дослівно: "Усі протестувальники вийшли, намети розібрали та інші форми демонстрації, що супроводжували ці протести, закінчилися, й іракські сили безпеки мають доступ до посольства".

Що сталося раніше: 31 грудня будівлю полольства США в Іраку штурмували десятки прихильників шиїтської воєнізованого угрупування "Катаїб Хезболлах".

Мітингувальники зламали ворота диппредставництва, увірвалися на його територію і підпалили приміщення для прийомів. Демонстранти скандували "Смерть Америці!", спалили американські прапори і, минувши контрольно-пропускні пункти, проникли на територію "зеленої зони", що охороняється.

Цей квартал в центрі Багдада на західному березі річки Тигр з'явився після повалення режиму Саддама Хусейна в 2003 році. На його території розташовані держустанови, будинки і вілли чиновників, урядові будівлі, включаючи парламент країни.

Співробітники сил безпеки, які охороняли посольство, закидали мітингувальників світлошумовими гранатами, а також застосували сльозогінний газ. Протестувальники розбили камери зовнішнього спостереження. За даними йорданської газети Al-Hadath, біля дипмісії зібралося близько 20 тисяч осіб.

Атака на посольство відбулася після смертоносних авіаударів США в неділю, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи "Катаїб Хезболла", підтримуваної Іраном. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАІрак
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