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Генсек ООН відреагував на заяву КНДР про мораторій на ядерні випробування

Четвер, 2 січня 2020, 00:01
Генсек ООН відреагував на заяву КНДР про мораторій на ядерні випробування

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння у зв'язку з заявою глави КНДР Кім Чен Ина.

Джерело: Reuters

Деталі: Як повідомляється, Гутерріш висловив сподівання, що випробування не відновляться згідно з відповідним резолюціям Ради Безпеки, і заявив про свою підтримку відновлення діалогу.

Пряма мова: "Нерозповсюдження залишається фундаментальною опорою глобальної ядерної безпеки і має бути збережена".

Нагадаємо:

  • Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про плани більше не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї.
  • КНДР з 2017 року не проводила випробування ракет великої дальності та ядерної зброї.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНКНДРядерна зброя
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