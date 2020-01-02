Генсек ООН відреагував на заяву КНДР про мораторій на ядерні випробування

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння у зв'язку з заявою глави КНДР Кім Чен Ина.

Джерело: Reuters

Деталі: Як повідомляється, Гутерріш висловив сподівання, що випробування не відновляться згідно з відповідним резолюціям Ради Безпеки, і заявив про свою підтримку відновлення діалогу.

Пряма мова: "Нерозповсюдження залишається фундаментальною опорою глобальної ядерної безпеки і має бути збережена".

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