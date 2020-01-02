В Албанії на глибині 13 кілометрів стався землетрус
Четвер, 2 січня 2020, 00:56
В Албанії, поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни, стався землетрус.
Джерело: Геологічна служба США
Деталі: Землетрус магнітудою 4,2 стався на західному узбережжі Албанії. Епіцентр землетрусу був на глибині 12,7 кілометра.
Наразі немає жодної інформації про руйнування чи постраждалих унаслідок стихійного лиха.
Нагадаємо:
- Потужний землетрус силою 6,4 бала стався 26 листопада 2019 року в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії.