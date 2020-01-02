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В Албанії на глибині 13 кілометрів стався землетрус

Четвер, 2 січня 2020, 00:56
В Албанії на глибині 13 кілометрів стався землетрус

В Албанії, поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни, стався землетрус.

Джерело: Геологічна служба США

Деталі: Землетрус магнітудою 4,2 стався на західному узбережжі Албанії. Епіцентр землетрусу був на глибині 12,7 кілометра.

Наразі немає жодної інформації про руйнування чи постраждалих унаслідок стихійного лиха. 

Нагадаємо: 

  • Потужний землетрус силою 6,4 бала стався 26 листопада 2019 року в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. 

Теми: Албанія
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