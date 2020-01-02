В Албанії на глибині 13 кілометрів стався землетрус

В Албанії, поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни, стався землетрус.

Джерело: Геологічна служба США

Деталі: Землетрус магнітудою 4,2 стався на західному узбережжі Албанії. Епіцентр землетрусу був на глибині 12,7 кілометра.

Наразі немає жодної інформації про руйнування чи постраждалих унаслідок стихійного лиха.

Нагадаємо: