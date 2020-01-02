Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"

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Четвер, 2 січня 2020, 03:22

На початку року папа Римський Франциск заявив про важливість миру на планеті і усвідомлення за це відповідальності.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно: "Саме тому Святий Папа Павло VI захотів присвятити перший день року мирові: молитві, усвідомленні відповідальності за мир. На цей 2020 рік послання наступне: мир – це шлях надії, шлях, яким поступаємо через діалог, примирення та екологічне навернення"

Деталі: Він закликав "зійти з п’єдесталів гордості" і просити "благословення Пресвятої Богородиці".

"Тоді рік, який розпочинається, буде шляхом надії та миру, не на словах, але через щоденні жести діалогу, примирення та дбання про створений світ".

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Теми: церква


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