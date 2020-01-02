Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"

Четвер, 2 січня 2020, 02:22
Папа Римський закликав зійти з п’єдесталів гордості

На початку року папа Римський Франциск заявив про важливість миру на планеті і усвідомлення за це відповідальності.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно: "Саме тому Святий Папа Павло VI захотів присвятити перший день року мирові: молитві, усвідомленні відповідальності за мир. На цей 2020 рік послання наступне: мир – це шлях надії, шлях, яким поступаємо через діалог, примирення та екологічне навернення"

Деталі: Він закликав "зійти з п’єдесталів гордості" і просити "благословення Пресвятої Богородиці".

"Тоді рік, який розпочинається, буде шляхом надії та миру, не на словах, але через щоденні жести діалогу, примирення та дбання про створений світ".

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: церква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: