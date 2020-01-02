Від лісових пожеж в Австралії десятки людей зникли безвісти, 17 загинули
Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 17 осіб, десятки людей зникли безвісти.
Джерело: RFI, перадає Укрінформ
Дослівно: "Жертвами стихії стали вже 17 осіб, ще десятки вважаються зниклими безвісти... Тисячі людей змушені рятуватися від вогню на морському узбережжі".
Деталі: Через пожежі деякі регіони країни залишилися без електрики, телефонного зв'язку та інтернету. Влада повідомляє про більш як 200 згорілих будинків.
Для порятунку людей і доправлення гуманітарної допомоги використовуються військові кораблі та авіація.
Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більше ніж у 20 разів.
Тим часом синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.