Від лісових пожеж в Австралії десятки людей зникли безвісти, 17 загинули

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Четвер, 2 січня 2020, 06:05
Mick Tsikas

Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 17 осіб, десятки людей зникли безвісти.

Джерело: RFI, перадає Укрінформ

Дослівно: "Жертвами стихії стали вже 17 осіб, ще десятки вважаються зниклими безвісти... Тисячі людей змушені рятуватися від вогню на морському узбережжі".

Деталі: Через пожежі деякі регіони країни залишилися без електрики, телефонного зв'язку та інтернету. Влада повідомляє про більш як 200 згорілих будинків.

Для порятунку людей і доправлення гуманітарної допомоги використовуються військові кораблі та авіація.

Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більше ніж у 20 разів.

Тим часом синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.

Теми: пожежа Австралія


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