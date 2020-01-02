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Від лісових пожеж в Австралії десятки людей зникли безвісти, 17 загинули

Четвер, 2 січня 2020, 05:05
Від лісових пожеж в Австралії десятки людей зникли безвісти, 17 загинули
Mick Tsikas

Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 17 осіб, десятки людей зникли безвісти.

Джерело: RFI, перадає Укрінформ

Дослівно: "Жертвами стихії стали вже 17 осіб, ще десятки вважаються зниклими безвісти... Тисячі людей змушені рятуватися від вогню на морському узбережжі".

Деталі: Через пожежі деякі регіони країни залишилися без електрики, телефонного зв'язку та інтернету. Влада повідомляє про більш як 200 згорілих будинків.

Для порятунку людей і доправлення гуманітарної допомоги використовуються військові кораблі та авіація.

Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більше ніж у 20 разів.

Тим часом синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаАвстралія
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