ООС: формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли
Четвер, 2 січня 2020, 06:16
1 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Вчора, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".
Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".