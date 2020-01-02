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ООС: формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли

Четвер, 2 січня 2020, 06:16
ООС: формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли

1 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Вчора, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".

Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Теми: ООСДонбас
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