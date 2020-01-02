Через аномальне тепло метеорологічна зима в Київ досі не прийшла

Завдяки аномально теплому грудню, метеорологічна зима до столиці ще не завітала.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Цьогорічний грудень виявився у столиці найтеплішим у XXI столітті і увійде до літопису погоди з максимальною температурою, яка вперше перевищила +15°С

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура грудня у Києві становила +2,7°С, що на 5,0°С вище кліматичної норми.

У грудні було 9 температурних рекордів. Зазначається, що однак рекорд 1960 року не було перевищено. Тоді було загалом на 0,1°С тепліше.

Найхолодніше було 8 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 5,0°С, а найтепліше – 18 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +15,2 градусів, що стало рекордним для грудня за 139 років спостережень.

Опадів у Києві за місяць випало 33 мм, що склало 64% кліматичної норми.

Загалом у 2019 році теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла 23,6 °С і він став найтеплішим за період спостережень.

Протягом року температурні рекорди було побито 36 разів, причому найбільше у червні – 11.

Найхолодніше було 9 січня – -14,4°С, найспекотніше – 13 серпня, коли температура у затінку досягала рівно +35,0°С.

Нагадаємо: Метеорологи зауважили, що 2019 р. опадів випало лише три чверті норми, що позначилося на річках та рівні води в озерах. Для України, водні ресурси якої порівняно невеликі, це тривожний сигнал і стимул для водоощадних заходів.