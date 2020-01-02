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Діалогу з Зеленським про обмін кримських татар немає – Чийгоз

Четвер, 2 січня 2020, 13:23
Діалогу з Зеленським про обмін кримських татар немає – Чийгоз

Заступник глави Меджлісу кримських татар, нардеп Ахтем Чийгоз заявив, що ні Офіс президента, ні сам президент Володимир Зеленський досі не вийшли на діалог з Меджлісом щодо звільнення кримських татар з російського ув'язнення.

Джерело: Крим.Реалії

Пряма мова: "У нас діалогу, на жаль, немає".

Деталі: За словами Чийгоза, 29 грудня він зустрічався з прем'єром Олексієм Гончаруком, але прем'єр, як і він, не має стосунку до процесу обміну.

Раніше про відсутність будь-яких консультацій зі сторони Офісу президента з Меджлісом щодо звільнення політв'язнів повідомляв Рефат Чубаров.

Реакції Зеленського на зауваження представників Меджлісу поки не було.

Передісторія:

  • 29 грудня 2019 року у рамках обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію, ще 5 вирішили залишитися на окупованій частині Донбасу. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
  • 30 грудня 2019 року представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців. 
  • У полоні ОРДЛО лишилися кілька десятків українців, серед яких і підлітки, про утримання яких знають родичі і українські правозахисні організації, але яких чомусь не "підтвердили" бойовики під час переговорів у Мінську.
  • 31 грудня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час розмови серед іншого очільники держав домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців (зокрема, і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні).
  • Пізніше прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що узгодження списків для майбутнього звільнення утримуваних осіб має розпочатися вже в січні 2020 року і сам обмін може відбутися вже цієї зими при наявності відповідних умов.

     

"Українська правда" у Threads

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