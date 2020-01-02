Діалогу з Зеленським про обмін кримських татар немає – Чийгоз

Заступник глави Меджлісу кримських татар, нардеп Ахтем Чийгоз заявив, що ні Офіс президента, ні сам президент Володимир Зеленський досі не вийшли на діалог з Меджлісом щодо звільнення кримських татар з російського ув'язнення.

Джерело: Крим.Реалії

Пряма мова: "У нас діалогу, на жаль, немає".

Деталі: За словами Чийгоза, 29 грудня він зустрічався з прем'єром Олексієм Гончаруком, але прем'єр, як і він, не має стосунку до процесу обміну.

Раніше про відсутність будь-яких консультацій зі сторони Офісу президента з Меджлісом щодо звільнення політв'язнів повідомляв Рефат Чубаров.

Реакції Зеленського на зауваження представників Меджлісу поки не було.

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