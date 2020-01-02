Депутат погрожував пістолетом поліцейським на Миколаївщині

Правоохоронці оголосили підозру депутату Миколаївської обласної ради за погрозу пістолетом патрульним поліцейським.

Джерело: Нацполіція, НикВести

Дослівно: "2 січня, за підписом в. о. прокурора Миколаївської області депутату оголошено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом судом йому буде обрано запобіжний захід.

Деталі: Інцидент стався 24 грудня близько 01:25 Екіпаж патрульних поліцейських у Березанському районі зупинив автомобіль Toyota. Водій порушив правила дорожнього руху, здійснивши обгін патрульного автомобіля, перетнувши суцільну смугу.

Коли поліцейські підійшли до транспортного засобу, водій, сидячи у салоні, дістав пістолет, перевів його у бойову готовність, та повідомив, що має намір застосувати зброю. Аргументував тим, що він невпевнений, що з ним спілкується співробітник поліції. На вимогу поліцейського сховати зброю та надати документи, керманич різко розпочав рух, намагаючись втекти.

Поліцейські кинулись наздоганяти водія, випередили його автомобіль та заблокували. Виявилось, що за кермом перебуває депутат Миколаївської обласної ради. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

На водія патрульні склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 122-2 "Невиконання водіями вимог про зупинку" та ч. 2 ст. 122 "Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху" КУпАП.

За погрозу зброєю поліцейським слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Пістолет, попередньо травматичної дії, правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За даними місцевих ЗМІ мова йде про депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Олабіна.