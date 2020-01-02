Пожежа спалахнула на полігоні "Широкий лан": постраждав військовий
Військовослужбовець постраждав у результаті пожежі в наметовому містечку на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області.
Джерело: Міноборони у Facebook
Дослівно: "На території наметового містечка 235 міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів спалахнув намет, через порив вітру вогонь перекинувся на два інших. Внаслідок цього, згоріло загалом три намети.
Один військовослужбовець отримав опіки і наразі перебуває у шпиталі. Його стан задовільний".
Деталі: Пожежа сталася близько 5:30 31 грудня.
Наразі за даним фактом проводиться службове розслідування.
Передісторія:
- 13 березня 2018 року на 235-му загальновійськовому полігоні "Широкий лан" згорів намет, внаслідок чого загинув один військовослужбовець і 7 отримали опіки.