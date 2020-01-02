Пожежа спалахнула на полігоні "Широкий лан": постраждав військовий

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Четвер, 2 січня 2020, 14:59

Військовослужбовець постраждав у результаті пожежі в наметовому містечку на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області.

Джерело: Міноборони у Facebook

Дослівно: "На території наметового містечка 235 міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів спалахнув намет, через порив вітру вогонь перекинувся на два інших. Внаслідок цього, згоріло загалом три намети.

Один військовослужбовець отримав опіки і наразі перебуває у шпиталі. Його стан задовільний".

Деталі: Пожежа сталася близько 5:30 31 грудня. 

Наразі за даним фактом проводиться службове розслідування.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: пожежа Збройні сили


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