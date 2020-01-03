Трамп застеріг Ердогана щодо військового втручання в північноафриканську країну
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Туреччини Реджепом Ердоганом.
Джерело: DW з посиланням на пресслужбу Білого дому
Дослівно: "Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана щодо відправки турецьких військ до Лівії. Про це Трамп сказав під час проведеної в четвер, 2 січня, телефонної розмови з турецьким лідером".
Деталі: Трамп також додав, що іноземне втручання в конфлікт у Лівії може лише ускладнити ситуацію в цій північноафриканській країні.
Нагадаємо:
- Парламент Туреччини 2 січня схвалив меморандум про надсилання військ до Лівії на підтримку визнаного ООН національного уряду країни.