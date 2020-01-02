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Трамп застеріг Ердогана щодо військового втручання в північноафриканську країну

Четвер, 2 січня 2020, 23:45
Трамп застеріг Ердогана щодо військового втручання в північноафриканську країну

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Туреччини Реджепом Ердоганом.

Джерело: DW з посиланням на пресслужбу Білого дому

Дослівно: "Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана щодо відправки турецьких військ до Лівії. Про це Трамп сказав під час проведеної в четвер, 2 січня, телефонної розмови з турецьким лідером".

Деталі: Трамп також додав, що іноземне втручання в конфлікт у Лівії може лише ускладнити ситуацію в цій північноафриканській країні.

Нагадаємо:

  • Парламент Туреччини 2 січня схвалив меморандум про надсилання військ до Лівії на підтримку визнаного ООН національного уряду країни.

Теми: СШАТуреччинаТрамп
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