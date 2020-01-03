Трамп застеріг Ердогана щодо військового втручання в північноафриканську країну

16777 переглядів
П'ятниця, 3 січня 2020, 00:45

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Туреччини Реджепом Ердоганом.

Джерело: DW з посиланням на пресслужбу Білого дому

Дослівно: "Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана щодо відправки турецьких військ до Лівії. Про це Трамп сказав під час проведеної в четвер, 2 січня, телефонної розмови з турецьким лідером".

Деталі: Трамп також додав, що іноземне втручання в конфлікт у Лівії може лише ускладнити ситуацію в цій північноафриканській країні.

Нагадаємо:

  • Парламент Туреччини 2 січня схвалив меморандум про надсилання військ до Лівії на підтримку визнаного ООН національного уряду країни.

Теми: США Туреччина Трамп


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна очікує невдовзі погодити нову дату візиту держсекретаря США – Пристайко 2 січня 2020, 19:03
Джуліані готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа 2 січня 2020, 04:45
Протестувальники у Багдаді згорнули палатки та покинули посольство США 2 січня 2020, 00:43
Усі новини
Головні новини
В Іраку зафіксовано нові повітряні атаки
Рада може ухвалити земельну реформу вже 14 січня – радник прем’єра
До Ради подали остаточний законопроєкт про ринок землі: що він передбачає
Зеленський отримав 4,8 мільйона гривень від "Кварталу 95"
Усі новини
поради

Як розмовляти з маленькими дітьми? 11 порад, які допоможуть почуватися впевнено

поради

Три ознаки, що потрібно змінити раціон домашнього улюбленця

сім'я

5 реалістичних способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері