Нова очільниця Посольства США звернулась до українців

Заступниця посла США в Україні Крістіна Квін очолить Посольство в Україні починаючи з 2 січня.

Джерело: Голос Америки

Пряма мова: "Я із захопленням зустрічаю нові виклики і відповідальність на посту керівника команди Посольства США в Україні".

Деталі: Квін запевнила, що політика міцної підтримки України залишається стабільною.

Хто може стати новим послом США до України наразі невідомо.

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