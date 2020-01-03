Нова очільниця Посольства США звернулась до українців

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П'ятниця, 3 січня 2020, 05:10

Заступниця посла США в Україні Крістіна Квін очолить Посольство в Україні починаючи з 2 січня.

Джерело: Голос Америки 

Пряма мова: "Я із захопленням зустрічаю нові виклики і відповідальність на посту керівника команди Посольства США в Україні".

Деталі: Квін запевнила, що політика міцної підтримки України залишається стабільною.

Хто може стати новим послом США до України наразі невідомо.

Нагадаємо:

  • Вільям Тейлор передав повноваження тимчасового повіреного у справах США у Києві Крістіні Квін.

Теми: США


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