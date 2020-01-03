Нова очільниця Посольства США звернулась до українців
П'ятниця, 3 січня 2020, 04:10
Заступниця посла США в Україні Крістіна Квін очолить Посольство в Україні починаючи з 2 січня.
Джерело: Голос Америки
Пряма мова: "Я із захопленням зустрічаю нові виклики і відповідальність на посту керівника команди Посольства США в Україні".
Деталі: Квін запевнила, що політика міцної підтримки України залишається стабільною.
Хто може стати новим послом США до України наразі невідомо.
Нагадаємо:
- Вільям Тейлор передав повноваження тимчасового повіреного у справах США у Києві Крістіні Квін.