Росіянин хотів виїхати з України на викраденому "Lexus"

На українсько-польському кордоні затримали іномарку, яка перебувала у міжнародному розшуку, а керував нею 50-річний росіянин, який прямував на виїзд з України.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "(2 січня – ред.) в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Грушів", що на українсько-польському кордоні, військовослужбовці Львівського загону затримали іномарку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Керував транспортним засобом 50-річний громадянин Російської Федерації, який прямував на виїзд з України".

Деталі: За словами правоохоронців, автомобіль "LEXUS" 2012 року випуску української реєстрації був викрадений та перебував у розшуку з 2019 року, відповідно до бази даних "Інтерпол".

За даним фактом повідомлено чергового Укрбюро Інтерполу в Києві.