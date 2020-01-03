Укрвинпром не відмовився від експорту "коньяку" й "шампанського", попри асоціацію

Корпорація "Укрвинпром" повідомила, що Україна продовжить виготовлення та експорт "коньяку України" та "шампанського України".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці корпорації у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

В Укрвинпромі пояснили, що виноградно-виноробна галузь країни сьогодні працює в умовах перехідного періоду, що визначено статтею 208 Угоди про асоціацію між Україноюта Європейським Союзом стосовно використання географічних зазначень ЄС для позначення подібних продуктів, які походять з України.

Як зазначається в повідомленні, для певного переліку назв виноробної продукції, в тому числі (зокрема) для назв "шампанське" та "коньяк" – це 10-річний перехідний період, який діє до 1 січня 2026 року. Отже, це незмінна протягом найближчих років юридична ситуація.

"Попри взяті на себе зобов’язання відмовитися від низки географічних назв ЄС, зокрема "коньяк" та "шампанське", ми маємо право використовувати назви до кінця 2025 року. Однак, внаслідок політичного рішення під час підписання Угоди про асоціацію не було передбачено надання раніше обумовлених під час переговорів компенсацій чи технічної допомоги виробникам виноробної продукції України у разі відмови від вживання географічних зазначень країн Європи у назвах українських вин і коньяків", - сказав Володимир Кучеренко, генеральний директор корпорації "Укрвинпром".

"За оцінками фахівців перехід на нові найменування в будь-якому випадку пов'язаний з істотними фінансовими втратами для української виноробної галузі – це суттєве навантаження на підприємства. Проте, українські виробники працюють над цими змінами, хоча робота над узгодженням нових назв є довготривалою", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Торгово-промислова палата України (ТПП) повідомила, що припиняє видавати сертифікати на напої під назвою коньяк, арманьяк, граппа, бренді і херес в зв'язку із закінченням терміну перехідного періоду після підписання Угоди про Зону вільної торгівлі. Пізніше ТПП видалила сторінку з повідомленням про це з свого сайту.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень", ухвалений парламентом.

Цей законопроект є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію. Він повинен забезпечити захист іноземних географічних зазначень та створити підстави для створення таких зазначень в Україні.