Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Укрвинпром не відмовився від експорту "коньяку" й "шампанського", попри асоціацію

П'ятниця, 3 січня 2020, 13:36

Корпорація "Укрвинпром" повідомила, що Україна продовжить виготовлення та експорт "коньяку України" та "шампанського України".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці корпорації у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

В Укрвинпромі пояснили, що виноградно-виноробна галузь країни сьогодні працює в умовах перехідного періоду, що визначено статтею 208 Угоди про асоціацію між Україноюта Європейським Союзом стосовно використання географічних зазначень ЄС для позначення подібних продуктів, які походять з України.

Як зазначається в повідомленні, для певного переліку назв виноробної продукції, в тому числі (зокрема) для назв "шампанське" та "коньяк" – це 10-річний перехідний період, який діє до 1 січня 2026 року. Отже, це незмінна протягом найближчих років юридична ситуація.

"Попри взяті на себе зобов’язання відмовитися від низки географічних назв ЄС, зокрема "коньяк" та "шампанське", ми маємо право використовувати назви до кінця 2025 року. Однак, внаслідок політичного рішення під час підписання Угоди про асоціацію не було передбачено надання раніше обумовлених під час переговорів компенсацій чи технічної допомоги виробникам виноробної продукції України у разі відмови від вживання географічних зазначень країн Європи у назвах українських вин і коньяків", - сказав Володимир Кучеренко, генеральний директор корпорації "Укрвинпром".

"За оцінками фахівців перехід на нові найменування в будь-якому випадку пов'язаний з істотними фінансовими втратами для української виноробної галузі – це суттєве навантаження на підприємства. Проте, українські виробники працюють над цими змінами, хоча робота над узгодженням нових назв є довготривалою", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Торгово-промислова палата України (ТПП) повідомила, що припиняє видавати сертифікати на напої під назвою коньяк, арманьяк, граппа, бренді і херес в зв'язку із закінченням терміну перехідного періоду після підписання Угоди про Зону вільної торгівлі. Пізніше ТПП видалила сторінку з повідомленням про це з свого сайту.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень", ухвалений парламентом.

Цей законопроект є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію. Він повинен забезпечити захист іноземних географічних зазначень та створити підстави для створення таких зазначень в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Українаторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Україна
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Україна і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: