У Раді відповіли Польщі й Ізраїлю щодо вшанування діячів УНР і ОУН

Посли Ізраїлю й Польщі в Україні допустили неправдиві твердження у своїй заяві стосовно діячів УНР і ОУН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова групи Верховної ради з міжпарламентських зв’язків з Польщею Микола Княжицький.

Посли Джоель Ліон і Бартош Ціхоцький напередодні спільно висловили стурбованість тим, що 24 грудня Львівська обласна рада прийняла постанову, спрямовану на виділення державних коштів на вшанування пам’яті лідера ОУН Андрія Мельника, міністра УНР і письменника Івана Липи та його сина Юрія Липи - одного з ідеологів українського націоналізму.

Також дипломати засудили те, що Київська міська державна адміністрація 1 січня на своїй будівлі "виставила банер із зображенням Степана Бандери".

При цьому вони зазначили, що в Україні вшановують людей, які "активно пропагували етнічні чистки", не уточнивши кого чи що мають на увазі.

"Які етнічні чистки міг пропагувати, наприклад міністр уряду УНР Іван Липа, який народився в Керчі, а помер у 1923 році у Винниках під Львовом? Нічого подібного не було. Та й позиції Бандери і Мельника були протилежними. Якщо вже хтось і розпалює антисемітизм і міжнаціональну ворожнечу, то це Владімір Путін, який от щойно звинуватив в антисемітизмі увесь польський народ", - написав Княжицький у своєму Facebook.

Нардеп підкреслив, що "ми по різному ставимося до різних дій українських історичних постатей, але завжди шануватимемо борців за волю України".

За його словами, рівень антисемітизму в Україні значно нижчий, ніж у Польщі, а поляків українці вважають найбільшими приятелями з усіх народів.