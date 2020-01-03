Поблизу Парижа чоловік поранив ножем перехожих, поліція його застрелила

Чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих у передмісті Парижа Вільжуїф.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Нападник був "нейтралізований" співробітниками поліції, які неодноразово застосували свою зброю, повідомили в префектурі поліції.

За даними джерел видання, в результаті нападу ножові поранення отримали двоє перехожих. Окремі ЗМІ повідомляють про щонайменше одного загиблого в результаті нападу.

Повідомляєтеся, що стан їх важкий.

Додаткових даних про напад і особу нападника поки не наводиться.

Повідомляється, що на місце події мають прибути глава МВС Крістоф Кастанер та державний секретар Лоран Нуньєз.

Рух транспорту в районі місця нападу перекрили.