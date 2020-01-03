Співробітницю ГПУ затримали за підозрою в збуті наркотиків
П'ятниця, 3 січня 2020, 16:17
Правоохоронці затримали спеціалістку канцелярії Генеральної прокуратури за підозрою в збуті наркотичного засобу метадону.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Деталі: Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної у смт. Бородянка Київської області виявили та вилучили 30 таблеток метадону.
Зазначається, що вивести на чисту воду порушницю вдалося "завдяки пильності місцевих мешканців, які повідомили правоохоронні органи про можливі факти збуту наркотиків".
В ОГП кажуть, що затримана посаду прокурора ніколи не обіймала і на час стверджуваної протиправної діяльності не була переведена в Офіс генерального прокурора.
Українська правда