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В МЗС України відреагували на ескалацію на Близькому Сході

П'ятниця, 3 січня 2020, 19:02

Міністерство закордонних справ заявило про необхідність запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході та будь-яким актам помсти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

У відомстві заявили, що в Україні стурбовані триваючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції "Непохитна рішучість" та посольство США в Іраку, а також сьогоднішніх дій у відповідь Сполучених Штатів у Багдаді.

"Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації та будь-яким актам помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону та глобальної безпеки" - наголосили в МЗС.

3 січня під час повітряного обстрілу автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. 

Як повідомлялося, Іран пообіцяв США нищівну помсту за вбивство командувача.

31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. 

Нападники, які штурмували посольство, після дводенних сутичок з американськими силовими структурами залишили територію дипмісії в середу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІранСШАІракМЗС
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