В МЗС України відреагували на ескалацію на Близькому Сході

6621 перегляд
П'ятниця, 3 січня 2020, 20:02

Міністерство закордонних справ заявило про необхідність запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході та будь-яким актам помсти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

У відомстві заявили, що в Україні стурбовані триваючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції "Непохитна рішучість" та посольство США в Іраку, а також сьогоднішніх дій у відповідь Сполучених Штатів у Багдаді.

"Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації та будь-яким актам помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону та глобальної безпеки" - наголосили в МЗС.

3 січня під час повітряного обстрілу автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. 

Як повідомлялося, Іран пообіцяв США нищівну помсту за вбивство командувача.

31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. 

Нападники, які штурмували посольство, після дводенних сутичок з американськими силовими структурами залишили територію дипмісії в середу.

Теми: Іран США Ірак МЗС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі новин про вбивство іранського генерала 3 січня 2020, 19:45
Помпео: США вбили іранського генерала, щоб запобігти "неминучій атаці" 3 січня 2020, 18:34
Іранський генерал був убитий за наказом Трампа 3 січня 2020, 06:19
Усі новини
Головні новини
В Іраку зафіксовано нові повітряні атаки
Рада може ухвалити земельну реформу вже 14 січня – радник прем’єра
До Ради подали остаточний законопроєкт про ринок землі: що він передбачає
Зеленський отримав 4,8 мільйона гривень від "Кварталу 95"
Усі новини
поради

Як розмовляти з маленькими дітьми? 11 порад, які допоможуть почуватися впевнено

поради

Три ознаки, що потрібно змінити раціон домашнього улюбленця

сім'я

5 реалістичних способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері