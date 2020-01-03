Розслідування бійки Ляшка з Герусом завершили

Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо побиття народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За версією слідства, колишній народний депутат Олег Ляшко разом зі своїм охоронцем в аеропорту "Бориспіль" завдав тілесних ушкодження народному депутату України IX скликання.

Дослівно: "Сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження відповідно до вимог ст. 290 КПК України".

Що передувало: Бориспільська прокуратура вручила Ляшку підозру в погрозі або насильстві щодо державного діяча у справі про бійку з Герусом.

Прокурори просили суд відправити Ляшка під арешт. За ч.2 ст. 346 КК передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.

19 листопада Бориспільський міськрайонний суд відпустив Ляшка на поруки народних депутатів.

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