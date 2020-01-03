Розслідування бійки Ляшка з Герусом завершили
Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо побиття народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Деталі: За версією слідства, колишній народний депутат Олег Ляшко разом зі своїм охоронцем в аеропорту "Бориспіль" завдав тілесних ушкодження народному депутату України IX скликання.
Дослівно: "Сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження відповідно до вимог ст. 290 КПК України".
Що передувало: Бориспільська прокуратура вручила Ляшку підозру в погрозі або насильстві щодо державного діяча у справі про бійку з Герусом.
Прокурори просили суд відправити Ляшка під арешт. За ч.2 ст. 346 КК передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.
19 листопада Бориспільський міськрайонний суд відпустив Ляшка на поруки народних депутатів.
Передісторія:
- 6 листопада лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко напав на Герусау залі офіційних делегацій VIP-терміналу "Борисполя", звинувачуючи його у відкритті імпорту російської електроенергії.
- Герус пояснив цю істерику тим, що Ляшко "відомий захисник бізнесу Ахметова", який втрачає гроші від імпорту електроенергії з РФ.
- Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження.