Розслідування бійки Ляшка з Герусом завершили

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П'ятниця, 3 січня 2020, 20:42

Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо побиття народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За версією слідства, колишній народний депутат Олег Ляшко разом зі своїм охоронцем в аеропорту "Бориспіль" завдав тілесних ушкодження народному депутату України IX скликання.

Дослівно: "Сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження відповідно до вимог ст. 290 КПК України".

Що передувало: Бориспільська прокуратура вручила Ляшку підозру в погрозі або насильстві щодо державного діяча у справі про бійку з Герусом.

Прокурори просили суд відправити Ляшка під арешт. За ч.2 ст. 346 КК передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.

19 листопада Бориспільський міськрайонний суд відпустив Ляшка на поруки народних депутатів.

Передісторія:

  • 6 листопада лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко напав на Герусау залі офіційних делегацій VIP-терміналу "Борисполя", звинувачуючи його у відкритті імпорту російської електроенергії.
  • Герус пояснив цю істерику тим, що Ляшко "відомий захисник бізнесу Ахметова", який втрачає гроші від імпорту електроенергії з РФ.
  • Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження.

Теми: Ляшко Генпрокуратура


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