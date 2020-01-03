Глава ЦВК відзначає, що українці поки не готові до інтернет-голосування

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П'ятниця, 3 січня 2020, 21:08

Передчасно говорити про запровадження в Україні інтернет-голосування на виборах, але можливе впровадження допоміжних онлайн-сервісів.

Джерело: глава ЦВК Олег Діденко в інтерв’ю Lb.ua

Пряма мова: "Якщо говорити саме про інтернет-голосування, на мою суб’єктивну думку, станом на зараз передчасно говорити про запровадження його в Україні. Все-таки в нас поки недостатньо підготовлена технічна база, та й, мабуть, рівень розвитку суспільства ще недостатній, щоб запроваджувати голосування в інтернеті.

Так, під час інтернет-голосування неможливо (принаймні я не розумію, як це зробити) забезпечити принцип таємності голосування, щоб виборець нікому не демонстрував свій вибір. А це – міжнародний стандарт виборів".

Деталі: На сучасному етапі для України Діденко вважає актуальним запровадити онлайн-сервіси на виборах: для автоматичного опрацювання бюлетенів або машин для голосування, засобів автоматичної ідентифікації виборців на дільницях та запровадження роботи Державного реєстру виборців в онлайн-режимі, введення даних до ІАС "Вибори" на рівні дільничних виборчих комісій (а не окружних, як це є зараз).

Теми: ЦВК вибори


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