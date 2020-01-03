Венедіктова: Вимагаю від кожного управління ДБР результатів розслідувань

У Державному бюро розслідувань відбулася координаційна нарада за участю т.в.о. Директора ДБР Ірини Венедіктової та керівників територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

Джерело: ДБР

Пряма мова Венедіктової: "Це наша перша спільна зустріч. Надалі подібні наради проводитимуться систематично. Тому я вимагаю від кожного територіального управління конкретних результатів розслідувань кримінальних проваджень"

Деталі: У ДБР зазначають, що за підсумками наради керівництво центрального апарату та теруправлінь ДБР обговорили плани спільної ефективної діяльності теруправлінь задля налагодження ефективної роботи та здійснення досудового розслідування у визначений законом термін.

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