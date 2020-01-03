Венедіктова: Вимагаю від кожного управління ДБР результатів розслідувань
У Державному бюро розслідувань відбулася координаційна нарада за участю т.в.о. Директора ДБР Ірини Венедіктової та керівників територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.
Джерело: ДБР
Пряма мова Венедіктової: "Це наша перша спільна зустріч. Надалі подібні наради проводитимуться систематично. Тому я вимагаю від кожного територіального управління конкретних результатів розслідувань кримінальних проваджень"
Деталі: У ДБР зазначають, що за підсумками наради керівництво центрального апарату та теруправлінь ДБР обговорили плани спільної ефективної діяльності теруправлінь задля налагодження ефективної роботи та здійснення досудового розслідування у визначений законом термін.
Передісторія:
- 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу.
- Іншим указом тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР призначено нардепку "Слуги народу" голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
- Труба назвав критику в свій бік від нового керівництва Бюро популізмом, який шкодить репутації органу.