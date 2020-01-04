У Польщі виявили нові спалахи пташиного грипу

В Люблінському та Великопольському воєводстві Польщі виявлено нові спалахи пташиного грипу.

Джерело: Головні ветеринарні лікарі обох воєводств, передає "Укрінформ"

Деталі: За інформацією ветеринарного лікаря Люблінського воєводства Павла Пьотровського, в регіоні підтверджено четвертий випадок пташиного грипу. Загалом на чотирьох фермах вже загинуло близько 40 000 птахів.

У Великопольському воєводстві вірус виявлено на фермі, де утримувалися 65 000 курей. За інформацією ветлікаря воєводства Анджея Жарнецького, тепер у регіоні перевірять 31 птахоферму.

В обох районах навколо осередків захворювання утворено 10-кілометрові зони контролю.

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