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Головні новини п'ятниці і ночі: слідчий експеримент у справі Шеремета, законопроєкт про ринок землі

Субота, 4 січня 2020, 07:00

Слідчий експеримент у справі Шеремета, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення поданий до другого читання — новини, які були актуальні 3 січня.

Про справу Шеремета

Опубліковано відео, на якому видно, як Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, проходить слідчий експеримент.

У Києві на вулицях Івана Франка та В'ячеслава Липинського ввечері з 2 на 3 січня проводили слідчий експеримент у справі вбивства Шеремета за участі підозрюваної Кузьменко, правоохоронців та криміналістів.

Кузьменко, одягнута в одяг, схожий на той, в якому була підозрювана на відеозаписах з камер спостереження напередодні вбивства Шеремета.

Про землю

Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10, поданий з правками до другого читання, передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

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Теми: земляСправа Шеремета
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