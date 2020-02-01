Йованович пішла з дипслужби – ЗМІ
Колишня послиня США в Україні Марі Йованович залишила дипломатичну службу.
Джерело: радіо NPR
Деталі: Повідомляється, що Йованович, послиня США в Україні до минулої весни, коли її відсторонили після дезінформаційної кампанії з боку особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані, йде на пенсію.
Передісторія:
- Йованович обіймала посаду посла США в Україні з серпня 2016 року до травня 2019 року.
- Американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп відкликав Йованович на тлі скарг його прибічників, зокрема особистого адвоката Руді Джуліані, на те, що вона перешкоджає спробам переконати Київ провести розслідування стосовно можливого майбутнього конкурента Трампа на виборах демократа Джозефа Байдена.
- Пізніше комітет із розвідки Палати представників Сенату США опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції Йованович в Україні за нею нібито незаконно стежили, а також, що можливо, приватні особи втручалися в роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США.
- За цим фактом Нацполіція відкрила відповідні кримінальні провадження.