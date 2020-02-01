Йованович пішла з дипслужби – ЗМІ

Колишня послиня США в Україні Марі Йованович залишила дипломатичну службу.

Джерело: радіо NPR

Деталі: Повідомляється, що Йованович, послиня США в Україні до минулої весни, коли її відсторонили після дезінформаційної кампанії з боку особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані, йде на пенсію.

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