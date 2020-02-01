Україна готова відкрити КПВВ "Золоте"

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Субота, 1 лютого 2020, 03:44

Україна готова до відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області.

Джерело: речниця представника України в ТКГ Дарка Оліфер у Facebook

Деталі: За словами речниці, відкриття КПВВ було однією із тем обговорення на урядовій нараді під головуванням міністерки у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди.

"Україна готова до відкриття КПВВ "Золоте", як це передбачено домовленостями лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі, його повноцінна робота полегшить перетин лінії зіткнення для всіх мешканців Луганської області", – йдеться у повідомленні. 

Вона додала, що продовжується робота над подальшим поліпшенням інфраструктури пунктів пропуску. 

Окрім того, на нараді обговорювалось питання повернення боргів від ОРДЛО за спожиту воду. 

Також відповідним органам було доручено вжити заходів щодо розвитку залізничного сполучення між підконтрольною уряду частиною Луганської області з мережею української залізниці. 

Українська правда
Теми: ОРДЛО Донбас ООС Мінські угоди нормандський формат


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