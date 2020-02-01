Головні новини п'ятниці і ночі: візит Помпео, вихід Британії з ЄС

Зеленський готовий летіти у США хоч завтра, Велика Британія виходить з Євросоюзу — новини, які були актуальні 31 січня.

Про брифінг Зеленського та Помпео

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий летіти у США хоч завтра, якщо у нього буде пакет важливих для України домовленостей, які він зможе там підписати.

Держсекретар США Майк Помпео на пресконференції із українським президентом заявив, що Трамп не висував Зеленському жодних умов для візиту у Вашингтон.

Зеленський висловив сподівання, що Америка буде активніше залучена до процесів мирного врегулювання війни на Донбасі та деокупації Криму через призначення окремого посадовця з цих питань з Держдепу США.

Про Brexit

День Brexit: сьогодні Велика Британія виходить зі складу ЄС, ставши першою країною, яка залишає блок з моменту його заснування.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Працівники "Кварталу 95", друзі Зеленського, родичі його помічників і радників регулярно ходять в Офіс президента в робочий час — "Схеми".

Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар заявив, що в Україні немає жодних обмежень на демонстрацію російського кіно і заступився за водія автобуса, який відмовився вимкнути російську стрічку на прохання пасажирів і нахамив їм.

У Росії виявили двох перших хворих новим типом китайського коронавіруса на Забайкаллі і в Тюменській області.

Сьогодні спливають два тижні з дня, коли Зеленський наказав правоохоронним органам встановити причетних до запису розмов наради Гончарука — силовикам відомо, хто монтував ролик.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет знайшов у будівлі уряду перукарню і вирішив перетворити її на кабінет для працівників UkraineInvest, тобто так званих "інвестиційних нянь".

Печерський суд Києва визнав, що колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України. Це дає йому право брати участь в управлінні державними справами.

Ярослава Магучіх зі світовим рекордом U20 у приміщенні та рекордом України у приміщенні зі стрибків у висоту виграла змагання серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін заявив про дві зупинки серця унаслідок отруєння ртуттю. Він не виключає, що до цього причетний ексвіцепрезидент США Джо Байден.

Сенат США відхилив клопотання про залучення додаткових свідків та документів на суд у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Ексгенпрокурор Віктор Шокін у інтерв’ю Рудольфу Джуліані, особистому адвокату президента США, розповів про своє звільнення та вплив на це тодішнього президента Петра Порошенка, назвав сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена "наркоманом і алкоголіком" та переказав справу газової компанії "Burisma".

Від коронавірусу на материковому Китаї померли 259 людей. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.