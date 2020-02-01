Підозрюваний у справі Окуєвої незаконно отримав громадянство – поліція

Підозрюваний в організації злочинної групи, що скоїла вбивства української добровольця Аміни Окуєвої та ще двох людей, незаконно отримав громадянство України.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "Під час розслідування кількох тяжких злочинів поліцейські встановили, що уродженець Російської Федерації організував злочинну групу, яка скоїла три замовні вбивства. Зокрема – це вбивство директора ДП "Капарол Україна", директора управління реклами КП "Київський метрополітен" та учасниці війни на сході України у складі батальйону "Київ-2" Аміни Окуєвої.

Чоловік мав паспорт громадянина України, а в подальшому отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Оперативники поліції Київщини детально дослідили процедуру отримання громадянства.

Поліцейські встановили, що чоловік отримав паспорт на підставі довідки "про реєстрацію особи громадянином України", виданої у березні 2014 року УДМС України в Луганській області. Населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої "ЛНР". Вказана довідка не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки".

Деталі: Слідчим управлінням поліції Київщини розпочато кримінальне провадження ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Наразі за клопотанням слідчого Державна міграційна служба України визнала недійсними паспорти громадянина України затриманого.

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