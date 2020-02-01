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Підозрюваний у справі Окуєвої незаконно отримав громадянство – поліція

Субота, 1 лютого 2020, 10:58
Підозрюваний у справі Окуєвої незаконно отримав громадянство – поліція

Підозрюваний в організації злочинної групи, що скоїла вбивства української добровольця Аміни Окуєвої та ще двох людей, незаконно отримав громадянство України.

Джерело: сайт Нацполіції

 

Дослівно: "Під час розслідування кількох тяжких злочинів поліцейські встановили, що уродженець Російської Федерації організував злочинну групу, яка скоїла три замовні вбивства. Зокрема – це вбивство директора ДП "Капарол Україна", директора управління реклами КП "Київський метрополітен" та учасниці війни на сході України у складі батальйону "Київ-2" Аміни Окуєвої.

Чоловік мав паспорт громадянина України, а в подальшому отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Оперативники поліції Київщини детально дослідили процедуру отримання громадянства.

Поліцейські встановили, що чоловік отримав паспорт на підставі довідки "про реєстрацію особи громадянином України", виданої у березні 2014 року УДМС України в Луганській області. Населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої "ЛНР". Вказана довідка не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки".

 

Деталі: Слідчим управлінням поліції Київщини розпочато кримінальне провадження ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

 

Наразі за клопотанням слідчого Державна міграційна служба України визнала недійсними паспорти громадянина України затриманого.

Передісторія:

  • 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, обстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула. 
  • 12 січня 2020 року правоохоронці затримали уродженця Дагестану Ігоря Редькіна. За даними слідства, його ДНК збігаються з тими, що виявили на зброї, з якої скоїли вбивство.
  • Редькіна вважають організатором злочинної групи. Частину членів злочинної групи затримали у вересні.
  • Суд узяв його під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Українська правда
Теми: вбивстводобровольціполіція
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