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На Закарпатті викрили банду, що тероризувала місцевий бізнес

Субота, 1 лютого 2020, 11:50
На Закарпатті викрили банду, що тероризувала місцевий бізнес

На Закарпатті СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян і представників комерційних структур.

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "До складу групи входило троє мешканців регіону. Зловмисники, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали гроші у місцевих жителів. Також рекетири обклали "даниною" представників комерційних структур. Для "вибивання" неіснуючих боргів учасники угруповання застосовували психологічний тиск і фізичне насильство.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 6 тисяч доларів США. У разі несплати грошей зловмисники погрожували чоловіку фізичною розправою".

Деталі: Співробітники СБУ затримали лідера угруповання з іншим учасником банди в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання тисячі доларів США – чергової суми "данини". У затриманих вилучено вогнепальну зброю іноземного зразку із двома магазинами набоїв.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці виявили наркотичні засоби, а також вибухопакети, які зловмисники використовували для залякування громадян.

Наразі вирішується питання щодо оголошення всім учасникам групи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція із викриття та затримання зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Українська правда
Теми: ЗакарпаттяСБУбізнескримінал
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