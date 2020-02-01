Кулеба розказав про користь Brexit для відносин України і Британії

Віцепрем’єр-міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що Brexit принесе переваги відносинам України і Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це урядовець написав у своєму Twitter, коментуючи вихід Британії з ЄС.

"Я думаю, що Brexit, зрештою, піде на користь і Британії, і ЄС, і нашим відносинам з Британією. У нас буде нормальна торговельна угода, а вони матимуть більше гнучкості у питаннях підтримки України", - вважає віцепрем’єр.

Він додав, що Британія навіть поза межами ЄС залишиться великим другом і партнером України.

Кулеба також висловив оптимізм щодо шляху України до ЄС на тлі Brexit. "Британії всі казали: не вийдете. Нам всі кажуть: не ввійдете. Але їм вдалося. Нам теж вдасться", - зазначив він.

31 січня 2020 року Велика Британія офіційно залишила Європейський Союз.

Наразі вихід Британії нічого не змінює у торговельних відносинах з Україною. До 31 грудня 2020 року між обома країнами, як і дотепер, діятиме Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

За урядовими планами, з 1 січня 2021 року між Україною та Британією буде діяти угода про вільну торгівлю, текст якої, кажуть в Кабміні, вже погоджено.