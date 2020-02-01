Гончарук взяв на себе протидію коронавірусу в Україні

Україна підвищила рівень готовності системи реагування у зв'язку з рішенням ВООЗ оголосити поширення нового коронавірусу надзвичайною ситуацією.

Джерело: Урядовий портал

Дослівно: "На виконання доручення президента України діяльність оперативного штабу щодо недопущення поширення захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров’я України, перенесено на рівень Кабінету міністрів України. Створена відповідна робоча група.

Також усі відповідні державні органи активізували роботу зі спостереження та готовності до виникнення надзвичайної ситуації, включаючи створення резерву засобів індивідуального захисту та інших необхідних ресурсів".

Деталі: У Кабміні підкреслили, що наразі в країні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Відповідні служби, включаючи МОЗ, МЗС, Держприкордонна служба, МВС, Міноборони, Мінінфраструктури держави перебувають у посиленій готовності.

31 січня керування оперативним штабом взяв на себе прем’єр Олексій Гончарук.

Він доручив МОЗ розробити план заходів щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України. МОЗ, МВС, Міноборони, МОН, Мінінфраструктури та низкам інших служб і відомств доручено підготувати Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу.

МЗС, ДСНС і Мінінфраструктури доручено організувати евакуацію українських громадян з території Китаю через спалах інфекції, головам ОДА і держадміністрації у Києві доручено посилити заходи захисту на місцевому рівні.

Громадянам рекомендується за наявності симптомів таких як гарячка, кашель, ускладнене дихання вживати заходів для попередження поширення інфекції.

Дослівно: Інформуємо, що станом на ранок 1 лютого 2020 року, у світі зареєстровано 11 374 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків.

Підтверджено 133 випадки завезення нового коронавірусу в 24 країнах світу (Тайланд, Японія, Сінгапур, Тайвань, Австралія, Малайзія, США, Франція, Німеччина, Південна Корея, ОАЕ, Канада, Італія, Росія, Великобританія, Іспанія, Швеція, В’єтнам, Камбоджа, Фінляндія, Індія, Непал, Республіка Філіпіни та Шрі-Ланка).

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