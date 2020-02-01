Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецький турист приніс в Іспанію коронавірус

Субота, 1 лютого 2020, 14:03

В Іспанії виявили перший підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, який викликає пневмонію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське видання El Pais.

Національний центр мікробіології Іспанії підтвердив перший у країні випадок коронавірусу після того, як чоловікові встановили діагноз на канарському острові Ла-Гомера. 

Пацієнт, турист з Німеччини, був частиною групи з п’яти німців, яких взяли на карантин на острові. У себе на батьківщині усі вони контактували з іншим німецьким громадянином, в якого раніше діагностували вірус. 

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла очолить міністерську нараду в суботу, щоб обговорити відповідь Іспанії на спалах вірусу. 

Іспанія стала сьомою країною Європи, де підтвердили новий тип коронавірусу. Раніше про випадки зараження повідомили у Франції, Німеччині, Фінляндії, Італії, Швеції та Великій Британії.

Від коронавірусу на материковому Китаї померли вже 259 людей. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Президент Володимир Зеленський розпорядився посилити заходи, щоб не допустити потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІспаніяНімеччинакоронавірусздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Іспанія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: