Німецький турист приніс в Іспанію коронавірус

3187 переглядів
Субота, 1 лютого 2020, 15:03

В Іспанії виявили перший підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, який викликає пневмонію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське видання El Pais.

Національний центр мікробіології Іспанії підтвердив перший у країні випадок коронавірусу після того, як чоловікові встановили діагноз на канарському острові Ла-Гомера. 

Пацієнт, турист з Німеччини, був частиною групи з п’яти німців, яких взяли на карантин на острові. У себе на батьківщині усі вони контактували з іншим німецьким громадянином, в якого раніше діагностували вірус. 

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла очолить міністерську нараду в суботу, щоб обговорити відповідь Іспанії на спалах вірусу. 

Іспанія стала сьомою країною Європи, де підтвердили новий тип коронавірусу. Раніше про випадки зараження повідомили у Франції, Німеччині, Фінляндії, Італії, Швеції та Великій Британії.

Від коронавірусу на материковому Китаї померли вже 259 людей. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Президент Володимир Зеленський розпорядився посилити заходи, щоб не допустити потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.

Теми: Іспанія Німеччина коронавірус здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кількість жертв циклону "Глорія" досягла пяти людей 22 січня 2020, 00:56
В Іспанії загорівся термінал аеропорту, літаки евакуювали 15 січня 2020, 19:21
Новий уряд Іспанії склав присягу 13 січня 2020, 13:11
Усі новини
Головні новини
Помпео в Білорусі: Україна та РФ врешті мають самі вирішити конфлікт
Підозрюваний у справі Окуєвої незаконно отримав громадянство – поліція
Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох областей
Україну накриває дощами, температура до +14
Усі новини
Гаджети

Які емодзі з'являться у гаджетах в 2020 році

мода

Гуру моди закликала цінувати одяг та залишати в спадок дітям

здоров'я

11 причин, чому може боліти ваша рука