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Москва відмовила у посадці літаку Бундесверу з евакуйованими з Китаю німцями

Субота, 1 лютого 2020, 18:22
Москва відмовила у посадці літаку Бундесверу з евакуйованими з Китаю німцями

Москва відмовила у посадці літаку німецького Бундесверу з громадянами Німеччини та інших країн, евакуйованих з китайського Уханя через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російську службу Deutsche Welle.

Як у суботу повідомила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, Москва послалася на брак ресурсів в своїх аеропортах. За її словами, Міноборони і МЗС Німеччини має намір найближчим часом з'ясувати, чи були інші причини для відмови. 

Літак Бундесверу Airbus A310 з понад 120 громадянами Німеччини та інших країн на борту вилетів з Уханя у Франкфурт-на-Майні раніше 1 лютого. Спочатку він планував зробити зупинку в Москві. За словами глави Міноборони ФРН, Росія дала дозвіл на політ над своєю територією і обіцяла дозволити посадку в одному з аеропортів для дозаправки і зміни екіпажу. 

Після того, як стало відомо про відмову, літак був перенаправлений в Гельсінкі, де здійснив посадку приблизно о 13.40 за місцевим часом, а після дозаправки вилетів до Німеччини.

Повернення з Уханя було для всіх добровільним і проводилося з ініціативи МЗС Німеччини.

За інформацією видання Bild am Sonntag, серед евакуйованих - 108 громадян ФРН, 34 китайці, один болгарин і один громадянин США. Німецькі пілоти, які повинні були змінити колег в Москві, прилетіли до столиці РФ ще 30 січня. 

За інформацією видання, німецькі спецслужби вважають відмову Росії "надуманою відмовкою".

Йоган Вадепуль, заступник голови парламентської фракції блоку ХДС/ХСС, що входить до складу правлячої коаліції, назвав дії Росії недружнім актом. 

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Передісторія:

  • У грудні 2019 р. у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 259 осіб. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусРосіяКитайНімеччина
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