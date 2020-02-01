Палестина заявила про розірвання відносин з Ізраїлем та США

Лідер Палестини Махмуд Аббас оголосив про розрив усіх зв'язків з Ізраїлем і США, включаючи співробітництво в галузі безпеки.

Джерело: AFP

Деталі: З такою заявою Аббас виступив на засіданні Ліги арабських держав, яке відбулося в Каїрі 1 лютого, за кілька днів після оприлюднення Вашингтоном "мирного плану" щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Пряма мова Аббаса: "Ми повідомляємо вам, що не буде ніяких відносин з вами (Ізраїлем) і Сполученими Штатами, у тому числі з питань співробітництва у сфері безпеки".

Деталі: Аббас додав, що план США "порушує угоди", досягнуті в Осло 1993 року між Ізраїлем і Палестиною, а рішення Палестини є наслідком "зречення США і Ізраїлю від підписаних угод".

Також палестинський лідер заявив, що Ізраїлю доведеться нести відповідальність як державі, яка окупує палестинські території та додав, що палестинці "продовжуватимуть свою законну боротьбу мирними засобами".

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