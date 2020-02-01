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Палестина заявила про розірвання відносин з Ізраїлем та США

Субота, 1 лютого 2020, 18:35
Палестина заявила про розірвання відносин з Ізраїлем та США

Лідер Палестини Махмуд Аббас оголосив про розрив усіх зв'язків з Ізраїлем і США, включаючи співробітництво в галузі безпеки.

Джерело: AFP

Деталі: З такою заявою Аббас виступив на засіданні Ліги арабських держав, яке відбулося в Каїрі 1 лютого, за кілька днів після оприлюднення Вашингтоном "мирного плану" щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Пряма мова Аббаса: "Ми повідомляємо вам, що не буде ніяких відносин з вами (Ізраїлем) і Сполученими Штатами, у тому числі з питань співробітництва у сфері безпеки".

Деталі: Аббас додав, що план США "порушує угоди", досягнуті в Осло 1993 року між Ізраїлем і Палестиною, а рішення Палестини є наслідком "зречення США і Ізраїлю від підписаних угод".

Також палестинський лідер заявив, що Ізраїлю доведеться нести відповідальність як державі, яка окупує палестинські території та додав, що палестинці "продовжуватимуть свою законну боротьбу мирними засобами".

Нагадаємо,

  • 28 січня президент США Дональд Трамп представив свій мирний план по Близькому Сходу, який передбачає створення Палестинської держави зі столицею у східному Єрусалимі. Згідно з планом, Єрусалим залишиться неподільною столицею Ізраїлю.
  • Планом також визнається суверенітет Ізраїлю над великими поселеннями на Західному березі.
  • В ЄС заявили, що оцінять мирний план щодо врегулювання ситуації між Ізраїлем і Палестинськими територіями.

Українська правда

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Теми: Близький СхідСШАІзраїль
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